São Francisco de Paula inagura espaço da Agroindústria Familiar Comunitária

Valorizar quem produz no campo e garantir alimento de qualidade na mesa da população serrana. Com esse objetivo, o Poder Executivo de São Francisco de Paula inaugurou na segunda-feira (2), a Agroindústria Familiar Comunitária do município. O novo espaço oferece aos produtores locais uma estrutura adequada para a comercialização e, futuramente, para o processamento de alimentos de origem vegetal, fortalecendo a agricultura familiar e a economia rural.

A agroindústria leva o nome de Adão Euzebio de Brito, morador que doou o terreno onde a estrutura foi construída. A iniciativa amplia as possibilidades de comercialização, fomenta a formalização da produção e aproxima consumidores de alimentos frescos, produzidos no próprio município. O projeto integra a política municipal de valorização do produtor rural e de incentivo ao consumo de produtos locais.

O espaço de comercialização já está aberto à comunidade e terá a gestão comercial realizada pela Cooperativa dos Produtores da Agricultura Familiar e de Consumidores de São Francisco de Paula (Coopaf Serrana). Neste espaço, serão comercializados produtos produzidos em São Francisco de Paula, como hortifruti e frutas, incentivando a cadeia curta de comercialização, reduzindo intermediários e gerando mais renda para as famílias do campo.

O espaço da Agroindústria Familiar Comunitária está localizado na Rua Gaspar Martins, 222, no centro da cidade, e o atendimento ocorre de segunda a sábado, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Produtores interessados em comercializar no local devem procurar diretamente a Coopaf Serrana, no mesmo prédio da Agroindústria, para realizar o cadastro e receber orientações.

A construção da Agroindústria Familiar Comunitária contou com um investimento total de R$ 676.709,79. Deste valor, R$ 286.500,00 são provenientes de repasse do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, viabilizados por meio de emenda parlamentar da então deputada estadual Liziane Bayer (PSB). O valor restante foi custeado com recursos próprios da Prefeitura, como contrapartida, reafirmando o compromisso da gestão municipal com o setor primário.

Além da área de vendas, em breve, será aberto um espaço para manipulação de produtos de origem vegetal. A estrutura contará com equipamentos específicos para o processamento de vegetais, panificados, doces e geleias. Essa área terá gestão compartilhada entre a Secretaria Municipal de Agricultura, a Emater e outras entidades convidadas. O grupo gestor será responsável por organizar o agendamento de dias e horários de uso da estrutura, garantindo acesso democrático, organizado e seguro aos produtores locais.