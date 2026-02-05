Câmara de Victor Graeff economizou R$ 827 mil em 2025

Ao encerrar o exercício financeiro de 2025, a Câmara Municipal de Vereadores de Victor Graeff devolveu R$ 139.374,64 aos cofres da Prefeitura.

No ano passado, o Poder Legislativo poderia ter exigido um orçamento de até R$ 2.288.570,37, correspondente a 7% da receita tributária e das transferências do município, conforme prevê o Art. 29-A, inciso I, da Constituição Federal. No entanto, por decisão dos vereadores, o orçamento aprovado foi de R$ 1.600.000,00, o que representou R$ 688.570,37 a menos do que o limite legal permitido. Somado ao valor devolvido ao final do exercício, a Câmara deixou de utilizar R$ 827.945,01 em recursos públicos ao longo de 2025.

Mesmo com a economia, a Câmara informou que manteve plenamente suas atividades legislativas, promoveu melhorias e investimentos na sede do Legislativo, realizou concurso público e contribuiu para o fortalecimento da economia local, a exemplo do apoio ao Programa Comércio Premiado. A Casa auxiliou com 50% do valor dos prêmios, viabilizado por meio de antecipação de renúncia do repasse do duodécimo e sugestão de destinação dos recursos ao Poder Executivo.

A condução da Casa Legislativa ao longo de 2025 passou por diferentes momentos. O ano iniciou sob a presidência do vereador Valdir Vieira (in memoriam). Após seu falecimento, a presidência foi assumida interinamente pelo vereador Selmar Derlam e, posteriormente, pela vereadora Júlia Kuhn, eleita presidente até o encerramento do ano de 2025.

Ao final de sua gestão, a vereadora Júlia ressaltou o esforço coletivo. “Essa devolução é fruto de planejamento, cuidado com o dinheiro público e do trabalho conjunto dos vereadores. Mostra que é possível manter o funcionamento da Câmara, investir no patrimônio público e contribuir para que a Prefeitura tenha mais recursos para atender a população. Esperamos que a Prefeitura seja responsável e apresente à população onde o recurso será aplicado”, disse Júlia. Em 2026, a Câmara Municipal será presidida pelo vereador Ederson Rossi Kruger.