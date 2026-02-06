Emater lançará livro infantil sobre apicultura em Pelotas

A Emater/RS-Ascar realiza, no dia 10 de fevereiro, às 14h, o lançamento do livro infantil “Belinha: Uma Abelhinha Cor de Mel”, de autoria da médica veterinária, pesquisadora e extensionista da Instituição Mara Helena Saalfeld. A obra aborda, de forma acessível ao público infantil, a importância das abelhas para o equilíbrio ambiental e para a produção de alimentos. O evento ocorre no Saguão da Sicredi Interestados, em Pelotas.

Desenvolvido com foco na distribuição a crianças, o livro utiliza uma linguagem lúdica e sensível para estimular valores como o cuidado com a natureza, a cooperação e a conscientização ambiental. Na história, as personagens aprendem com a abelha Belinha diferentes formas de contribuir para a preservação das abelhas. A publicação também traz atividades interativas, como jogo dos cinco erros e caça-palavras, que reforçam o aprendizado de maneira divertida.

A iniciativa conta com o patrocínio do Sicredi, responsável pela distribuição da obra em suas agências em todo o Brasil e pela utilização do material em ações educativas com crianças em âmbito regional e estadual. O livro também será empregado em atividades de educação e extensão relacionadas à apicultura em municípios atendidos pela Emater/RS-Ascar, além de ações desenvolvidas junto às Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes).

Este é o segundo livro infantil publicado pela autora. Em 2022, Mara Helena Saalfeld lançou “O menino Davi e a terneirinha Bibi: Aprendendo sobre os caminhos do leite”, obra que apresenta o processo de produção e distribuição do leite e sua importância na alimentação. O novo lançamento reforça o uso da literatura infantil como instrumento de educação, sensibilização e formação cidadã, aliando conhecimento técnico, linguagem acessível e afeto.