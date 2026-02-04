Câmara de Igrejinha é presidida por uma mulher pela primeira vez

Na noite de terça-feira (3), a Câmara de Vereadores de Igrejinha teve, pela primeira vez, uma mulher no comando da mesa diretora. A vereadora professora Neidi Ione Roos Zeni, que está em seu segundo mandato, é a primeira mulher a comandar o Legislativo igrejinhense em mais de 60 anos.

“Recebo essa oportunidade com grande alegria e responsabilidade. Tenho orgulho de morar nesta cidade e de fazer parte dessa construção. É um movimento natural, também considerando que somos três mulheres na Casa, ampliando o que se via anteriormente. Acredito na importância da representatividade e da diversidade na política e reitero que trabalho para todos os igrejinhenses, sejam mulheres, homens, crianças ou idosos. A política deve ser feita para todos”, destacou a nova presidente.

Durante a sessão, as vereadoras Patrícia Wallauer e Ana Oliveira entregaram um presente, marcando o momento e celebrando a importância de ter uma mulher à frente dos trabalhos. Assim, a 1ª Sessão Ordinária do 2º ano da 15ª Legislatura entrou para a história do município.