Casa de Cultura de Lajeado receberá recursos para restauro

A Prefeitura de Lajeado e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, firmarão um convênio para a execução do projeto de restauro da Casa de Cultura de Lajeado. O ato simbólico de assinatura ocorrerá nesta quinta-feira (5) às 8h30, no salão de eventos da Casa de Cultura, no Centro.

O convênio ocorre para a realização do projeto de restauro para a preservação e a recuperação do prédio histórico da Casa de Cultura, um prédio tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), fundado em 1900. As intervenções em prédios tombados exigem planejamento técnico especializado, respeito às normas de preservação e a atuação de profissionais qualificados e com formação específica na área do patrimônio cultural.

A iniciativa também tem o objetivo de garantir a conservação das características históricas e arquitetônicas do imóvel, assegurando sua integridade e valorização deste espaço de valorização da memória, da arte e das manifestações culturais do município. O investimento total da execução do projeto de restauro será de R$ 406.740,00, que deverá ser entregue na metade deste ano.

Os valores serão repassados por meio do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), fundo público especial de natureza orçamentária e financeira, criado para gerir recursos destinados à reconstrução do Rio Grande do Sul após os eventos climáticos extremos registrados nos anos de 2023 e 2024.

O ato é aberto à comunidade e terá a presença do Secretário Estadual da Cultura, Eduardo Loureiro, de representantes da administração municipal de Lajeado e de entidades e pessoas ligadas à área da cultura. Após a realização do projeto, a administração buscará alternativas para viabilizar a realização das obras de reforma.