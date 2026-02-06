Passo Fundo retoma atividades para idosos em fevereiro

A Prefeitura de Passo Fundo, por meio da Coordenadoria de Atenção ao Idoso, retoma as atividades de 2026 na próxima segunda-feira (9), com a presença de integrantes dos grupos de convivência e professores do Dati/Comai. O encontro acontecerá na sede da coordenadoria, localizada na Rua Antônio Araújo, às 14h.

Entre os programas oferecidos está o Terceira Idade Digital, que disponibiliza aulas de informática, uso de notebooks e celulares. Também são realizadas oficinas nas áreas de artesanato; pintura; alongamento, pilates e yoga; memória afetiva e literatura; francês e espanhol; alfabetização; danças; coral, canto, violão, teclado, gaita e flauta; e câmbio, jogos de mesa, funcional e zumba.

As inscrições e rematrículas para os cursos ocorrerão entre os dias 10 e 13 de fevereiro, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, também na sede da Coordenadoria. Informações podem ser obtidas pelo telefone (54) 99917-0714.

Atualmente, a Coordenadoria atende 51 grupos de convivência em bairros da cidade e também no interior. Para a coordenadora Tânia Mara Carraro, o retorno das atividades reforça a integração social e o bem-estar das pessoas idosas. “As ações estimulam hábitos saudáveis e incentivam a participação ativa dos idosos na comunidade, promovendo qualidade de vida e vínculos sociais”, destacou.