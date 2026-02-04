Unidade móvel OdontoSesc chega a Frederico Westphalen

A partir da próxima quinta-feira (5), Frederico Westphalen terá acesso a atendimento odontológico gratuito por meio da unidade móvel OdontoSesc. A iniciativa permanecerá na cidade até 16 de abril, oferecendo diversos procedimentos de saúde bucal à comunidade. A unidade será instalada na Rua Vicente Dutra, 121 e disponibilizará serviços como restaurações dentárias, extrações, limpeza, tratamento periodontal e radiografias. O atendimento funcionará de segunda a quinta-feira, das 8h às 18h, e às sextas-feiras, das 8h às 12h.

“Esta é uma ótima oportunidade para que a população tenha acesso a cuidados essenciais de saúde bucal. A unidade móvel traz serviços de qualidade diretamente para nossa cidade”, destaca a diretora do Sesc Frederico Westphalen, Josiane Ritter. Para ter acesso aos serviços, os interessados deverão retirar senhas distribuídas pela Prefeitura Municipal, no Posto Central, até o dia 05/02. Após esta data, as senhas serão distribuídas diretamente na Carreta OdontoSesc.

A iniciativa é uma parceria entre o Sesc e a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da Saúde, e reforça o compromisso da administração municipal com a promoção da saúde bucal e o acesso aos serviços de saúde para a população.



O Sistema Fecomércio-RS/Sesc realiza diversas ações voltadas à promoção da saúde dos gaúchos. São ações multidisciplinares que atuam na área preventiva e curativa, por meio de unidades móveis, como as Unidades Sesc de Saúde Preventiva e o OdontoSesc, além de consultórios odontológicos e Espaços Sesc de Saúde. Essas ações incluem diagnósticos e tratamentos voltados à prevenção e à promoção da saúde em todas as fases da vida, destacando-se também pela realização ativa de campanhas de vacinação em parceria com o Governo Estadual.