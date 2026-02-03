Prefeitura de Lajeado cria Coordenadoria da Mulher

A Prefeitura de Lajeado anunciou a criação da Coordenadoria da Mulher, com o objetivo de fortalecer, articular e ampliar as políticas públicas voltadas às mulheres no município. A coordenação será da advogada Tamara Silveira, para reforçar o trabalho já desenvolvido entre a administração municipal e sociedade civil.



A criação da Coordenadoria representa um avanço na organização das ações voltadas às mulheres, atuando tanto no enfrentamento à violência quanto no desenvolvimento de políticas públicas relacionadas à prevenção, autonomia, qualidade de vida e garantia de direitos.

Conforme a prefeita Gláucia Schumacher, a criação da Coordenadoria permite tratar a pauta com mais atenção, planejamento e estrutura dentro da administração municipal. "Criamos essa coordenadoria, pois já temos uma rede atuante e voluntária, e agora temos uma representante na administração municipal. É um movimento que já ocorre no Estado. Além do enfrentamento à violência, a coordenadoria também vai atuar em outras políticas públicas voltadas às mulheres. É uma forma de enfrentar esse tema e diversos outros desafios de maneira estruturada", destaca a prefeita.

A coordenadora do setor, Tamara Silveira, explica que o foco do trabalho será a articulação entre os serviços já existentes no município. "Essa coordenadoria será uma articulação entre os serviços que já funcionam em Lajeado, para qualificar aquilo que já é efetivo, mas também para ampliar as políticas públicas, tanto no enfrentamento à violência quanto na prevenção, na autonomia e na qualidade de vida das mulheres. O caminho será o diálogo, especialmente com a Rede de Enfrentamento e com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher", ressalta Tamara.

Tamara Silveira é advogada, com atuação nas áreas de responsabilidade civil, direito público e defesa de direitos fundamentais, com foco na proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade e na resolução de conflitos com impacto direto na vida das famílias. Ela representa a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) na Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Lajeado, com atuação no fortalecimento e na implementação de políticas públicas voltadas às mulheres no município.