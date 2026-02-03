Pelotas distribuirá senhas para o Carnaval 2026 a partir de sexta

A distribuição de senhas de acesso ao setor de arquibancada do Carnaval 2026 terá a partir das 9h de sexta-feira (6) no Mercado Central de Pelotas. No mesmo dia começa, também no Mercado, a venda de mesas e camarotes. Neste ano, o Carnaval pelotense volta a ser realizado na data oficial do País, entre 14 a 17 de fevereiro, o que não ocorria há 13 anos.

As senhas de acesso à arquibancada devem ser retiradas, mediante RG ou CPF, na banca 16, na esquina da praça 7 de Julho, pela rua XV de Novembro, em troca de um quilo de alimento não perecível para cada noite da programação, ou seja, quatro quilos para as quatro noites. A Prefeitura alerta que não serão aceitas doações de sal e de alimentos com prazo de validade vencido.

São duas modalidades de acesso: unidade familiar, para no máximo dois adultos e duas crianças de até 12 anos de idade; e unidade individual, com um RG ou CPF para uma senha. A retirada das senhas é feita somente de forma presencial. Não será permitida, na modalidade unidade individual, a retirada para terceiros, familiares ou conhecidos. A venda de senha é expressamente proibida.

A venda de ingressos para os camarotes, mesas cobertas e mesas não cobertas, com quatro cadeiras cada, será no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), banca 45. O valor do camarote para dez pessoas é de R$ 1 mil para as quatro noites. No caso das mesas, o preço é de R$ 100 por noite (coberta) e R$ 80 por noite (não coberta).

O atendimento, nas duas bancas, será das 9h às 20h, de segunda-feira a sábado, até o dia 13 de fevereiro, ou conforme a disponibilidade de senhas e pulseiras O carnaval 2026 é uma organização da Prefeitura, com apoio da Associação das Entidades Carnavalescas de Pelotas (Assecap) e a Liga dos Blocos e Cordões Carnavalescos de Pelotas.