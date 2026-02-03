Praia do Laranjal está totalmente própria para banho em Pelotas

De acordo com o boletim de balneabilidade publicado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) nesta sexta-feira (30), Pelotas está com todos os pontos balneários do Laranjal aptos para que a comunidade local e turistas possam aproveitar para se refrescar durante as ondas de calor desta
semana.
As análises realizadas pela Fepam são confirmadas após cinco semanas de monitoramento, no qual são atentamente observadas a presença de bactérias e de cianobactérias. A última coleta ocorreu entre os dias 26 e 27 de janeiro de 2026 e os resultados trazem tranquilidade para os banhistas. Os oito pontos analisados pela fundação são: Balneário dos Prazeres, Totó, Santo Antônio, Valverde - Av. Sen. Joaquim A. Assumpção, Santo Antônio - Rua Bagé, Valverde - Trapiche, Santo Antônio - Av. Rio Grande do Sul, e Santo Antônio - Rua São José do Norte.
Apesar de as águas estarem a favor da balneabilidade, é muito importante que a população tenha certos cuidados enquanto está na praia. Para que a segurança seja garantida, banhistas devem respeitar as sinalizações e orientações dos guarda-vidas, usar protetor solar, reforçar a hidratação, consumir alimentos mais leves, evitar as primeiras 24 horas após chuvas intensas ou em períodos de cheia e não tomar banho em locais com concentração de algas.