Picada Café inicia programação de verão na sexta-feira

A 10ª edição do Verão em Picada Café começa na próxima sexta-feira (6), com uma programação diversificada, distribuída ao longo de quatro finais de semana, reunindo atividades culturais, esportivas e de lazer para públicos de todas as idades.

A abertura ocorre com mais uma edição do tradicional Caminhos e Trilhas, que contará, pela segunda vez, com uma caminhada noturna. A saída será às 20h, no Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn. As inscrições estão abertas no site oficial do Município, em www.picadacafe.rs.gov.br, por meio do banner do evento. No mesmo espaço, também estão disponíveis as inscrições para a caminhada dos cães com seus tutores, que acontece no domingo (8), com todas as orientações necessárias aos participantes.

Uma das novidades desta edição é o Circuito de Balonismo, atração inédita do evento. Um grande balão será inflado para a realização do chamado voo cativo, com elevação aproximada de 20 metros de altura, proporcionando uma experiência diferenciada ao público. A atividade acontecerá em dois locais: no sábado (7), no Parque Jorge Kuhn, e no domingo (8), no Camping Prainha.

Em 2026, as atrações do Verão em Picada Café estão distribuídas por diversos espaços do município, como o Parque Jorge Kuhn, o Camping Prainha, o Morro do Vento e a Villa Santa Isabel Eventos, ampliando as opções de lazer e valorizando os pontos turísticos locais. “Estão todos convidados para participarem conosco. Todas as atrações são gratuitas e ainda teremos a distribuição de brindes por meio de nossos patrocinadores”, destaca a secretária de Turismo, Indústria e Comércio, Cléri Spíndler.

A 10ª edição do Verão em Picada Café é uma realização da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, em parceria com a Associação Cultural de Picada Café. O evento conta com o patrocínio do Sicredi, Sicoob e Cresol, apoio da Rota Romântica, e tem como entidade beneficiada a Fundação Assistencial.