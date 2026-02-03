Novo Hamburgo está em alerta de surto para dengue

Novo Hamburgo está em alerta de surto para a dengue e outras doenças relacionadas ao Aedes aegypti. É que aponta o primeiro boletim informativo com os resultados do Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) do ano de 2026, realizado pelo projeto de Prevenção e Combate à Dengue, e executado pela Universidade Feevale e Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. De acordo com o boletim, o município apresentou um Índice de Infestação Predial (IIP) de 3%, ou seja, a cada 33 imóveis, um teve a presença de indivíduos do mosquito.

Por meio do LIRAa, são visitados, aproximadamente, 5% dos imóveis da cidade em um curto período, gerando um indicativo dos níveis de infestação, a fim de facilitar as ações de controle. Durante a semana do levantamento, entre 5 e 13 de janeiro, os Agentes de Combate às Endemias do município visitaram 3.959 imóveis, nos quais foram coletadas 248 amostras de larvas e/ou pupas de mosquitos, as quais foram encaminhadas para identificação no laboratório da Universidade Feevale. Destas, 58% apresentaram-se positivas para Aedes aegypti.

Até a semana epidemiológica 4 (dia 31 de janeiro), foram registrados casos positivos de dengue nos bairros Canudos e Vila Nova. Grande parte do município já apresentou notificação de casos suspeitos de dengue, sendo Canudos e Santo Afonso os bairros responsáveis por cerca de 50% desses números. Até a mesma data, haviam sido recebidas 56 notificações de casos suspeitos de dengue, sendo três confirmados, 33 em investigação, 20 descartados e nenhum óbito.

Os depósitos mais comuns, assim como em anos anteriores, seguem sendo os pequenos recipientes móveis: baldes, bebedouros de animais, vasos com plantas e pratinhos de vasos de flor. Acúmulo de lixo, sucatas e entulhos de restos de construção, bem como pneus, ralos, calhas, piscinas e outros recipientes de difícil remoção de água também representaram grande número.

O coordenador do Projeto de Combate e Prevenção à Dengue da Feevale, Tiago Filipe Steffen, lembra que os dados históricos em Novo Hamburgo demonstram que, nos próximos meses, ocorrerá um natural aumento no número de Aedes aegypti, devido à sazonalidade da espécie. “O fato está diretamente relacionado ao metabolismo do inseto, que tem preferência por temperaturas mais elevadas, aliado à presença de água acumulada. Por isso, alertamos os cidadãos para redobrarem os cuidados acerca de criadouros em potencial, seguindo engajados na luta contra o mosquito”, afirma.

Em casos de denúncia, a população pode acionar o serviço de fiscalização municipal pela ouvidoria SUS, por meio do WhatsApp (51) 99831-6500.