Opinião: Gravataí inicia 2026 com foco na educação

Luiz Zaffalon, Prefeito de Gravataí

Com a menor carga de impostos entre as maiores cidades do estado, Gravataí já se consolidou como referência em logística e infraestrutura. Retomamos recentemente a posição de 4ª maior economia do Rio Grande do Sul, apostando cada vez mais na atração de investimentos privados. Temos uma economia robusta e diversificada, mas queremos mais. Desejamos transformar essa riqueza em desenvolvimento humano, e o principal caminho para chegar lá é a educação de qualidade.



Historicamente, Gravataí tem desempenho abaixo do esperado no ensino básico. A despeito do esforço dos profissionais da área e dos investimentos que fizemos no primeiro mandato, com a construção de cinco novas escolas de Educação Infantil, a criação de 800 vagas e o pagamento do piso aos professores, não conseguimos avançar no Ideb, o índice que mede o aprendizado dos estudantes.



Hoje, o Ideb de Gravataí é mediano nos anos iniciais e abaixo do ideal nos anos finais do fundamental. Sabemos que precisamos evoluir e, para isso, buscamos referências de políticas públicas que já tiveram êxito Brasil afora. Estivemos em Sobral, município cearense reconhecido pelo cuidado individualizado com o aprendizado de cada aluno e o compromisso permanente com a educação. Também dialogamos com o secretário de Educação de São Paulo, Renato Feder, responsável por levar o Paraná do 7º ao 1º lugar no Ideb entre os estados.

Cientes do lugar em que estamos e aonde queremos chegar, lançamos um conjunto de metas para transformar a nossa educação e colocá-la em outro patamar. Alguns dos objetivos pactuados já começam a ser aplicados. Iniciaremos o ano letivo de 2026, por exemplo, com novas diretorias nas 75 escolas municipais de Gravataí. Os dirigentes foram escolhidos por critérios técnicos como capacidade pedagógica e de gestão.



Garantir que as crianças aprendam a ler e escrever na idade correta é um dos marcos mais decisivos na formação humana. Atualmente alfabetizamos 63,6% das crianças até o final do 2º ano, percentual que nos coloca acima das médias estadual e nacional. A nossa meta é chegar a 80% até o final de 2027, o que representaria um avanço significativo no curto prazo. Isso se refletirá lá na frente na forma de profissionais e cidadãos preparados para o futuro.



Assumimos ainda o compromisso de ampliar as vagas na Educação Infantil, reduzir em 30% as taxas de reprovação e distorção idade/série e fortalecer a formação continuada dos professores. Ao longo do processo, contamos com um convênio de parceria técnica com a Fundação Lemann, que nos auxiliará na definição e no monitoramento de cada etapa do projeto.



Temos bons motivos para acreditar que teremos sucesso e colheremos resultados concretos neste processo. Educação de qualidade está acima de ideologias porque proporciona dignidade e mais oportunidades para os nossos jovens. Estamos obstinados em dar um salto no Ideb e colocar Gravataí entre os melhores também na educação. Sabemos que teremos grandes desafios, mas estamos convictos de que esse esforço vale a pena.