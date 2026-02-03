Câmeras de trânsito realizam 80 mil leituras por dia em Lajeado

A prefeitura de Lajeado tem investido de forma contínua em tecnologia para fortalecer a segurança pública e qualificar o monitoramento urbano. Atualmente, o município conta com 132 câmeras integradas ao sistema de videomonitoramento, distribuídas em pontos estratégicos da cidade, das quais 42 possuem tecnologia de leitura de placas (OCR).



Os equipamentos estão conectados ao Centro Integrado de Operações (CIOPE), responsável pelo acompanhamento em tempo real das imagens e das informações geradas pelo sistema. A partir da leitura automática de placas, o município registra, em média, 80 mil leituras por dia, permitindo identificar padrões de circulação, apoiar investigações e reforçar ações preventivas de segurança.



Levantamento realizado entre março e dezembro de 2025 demonstra que 51% dos veículos que circulam diariamente são de Lajeado, enquanto 49% vêm de outros municípios da região e do Estado. Esse dado reforça o papel estratégico da cidade como polo regional e a importância de um sistema de monitoramento robusto para garantir mais segurança à população.



Conforme o secretário de Segurança Pública, Paulo Locatelli, as informações geradas auxiliam diretamente no planejamento das ações das forças de segurança e da atuação e resposta rápida às ocorrências. Além disso, o sistema contribui para a prevenção de crimes, a identificação de veículos em situação irregular e o aumento da sensação de segurança nos espaços públicos.