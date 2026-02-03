Balsas vão operar durante interdição de ponte na BR-153 em Cachoeira do Sul

No dia 3 de fevereiro, tem início a etapa final da reforma da Ponte do Fandango, localizada em Cachoeira do Sul, na BR-153, sobre o Rio Jacuí. Para a intervenção, será necessária a interrupção total do tráfego sobre a estrutura para a continuidade dos serviços.

A reforma contempla o reforço estrutural dos viadutos de acesso, com a ampliação da capacidade de carga do trem-tipo de 24 toneladas para 45 toneladas, conforme a legislação vigente. Além disso, como medida de prevenção a enchentes, a estrutura da ponte será elevada em 3,14 metros.

Durante o período, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) vai disponibilziar a operação a balsa no Rio Jacuí, para garantir a mobilidade da população durante o período de interdição total da ponte. O DNIT ressalta que o serviço de travessia para veículos e passageiros será gratuito e funcionará 24 horas por dia, todos os dias da semana.