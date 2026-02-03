Reunião debate ampliação da avenida Paraguassú no Litoral Norte

O prefeito de Imbé, Ique Vedovato, participou de uma reunião no Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), em Osório, para tratar dos encaminhamentos finais do projeto de extensão da avenida Paraguassú, que fará a ligação entre a zona norte de Imbé e a praia de Atlântida Sul, que pertence ao município de Osório. O encontro contou com a presença do diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, e do prefeito de Osório, Romildo Bolzan Jr.



A proposta prevê a conexão entre o balneário Imara e Atlântida Sul por meio do trecho onde atualmente existe um vazio urbano entre os dois municípios. A obra é apontada como uma solução definitiva, construída de forma conjunta pelo Estado e pelas prefeituras, para enfrentar a interdição existente na Rodovia Interpraias, que há anos sofre com processos de erosão costeira no trecho entre as duas praias. A nova ligação viária também é considerada estratégica e deverá funcionar como futura rota alternativa à ERS-389, a Estrada do Mar.



Segundo o prefeito Ique Vedovato, o projeto executivo elaborado pelo município de Imbé já está concluído e pronto para licitação. Neste momento, o material passa por análise técnica do Daer, com expectativa de conclusão até o fim de fevereiro de 2026. “A ideia é que a autarquia conclua a análise do projeto para que possamos assinar o convênio com o Estado até o fim de março. Na sequência, será firmado um termo de cooperação entre Imbé e Osório, já que a obra se estende pelos dois municípios”, explicou o prefeito.