Corsan fiscaliza ligações e descartes irregulares na praia da Cal, em Torres

Equipes de fiscalização da Corsan inspecionaram, nesta quinta (29) e sexta-feira (30) na Praia da Cal, em Torres, ligações irregulares de rede pluvial (para drenagem de água das chuvas) à rede cloacal (de esgoto doméstico). Também será vistoriado o descarte incorreto de resíduos e materiais nas tubulações. O serviço ocorrerá no Centro, no bairro São Francisco e arredores nas próximas semanas.

A Companhia tem intensificado as ações preventivas e corretivas no sistema de esgotamento sanitário, incluindo a desobstrução das redes coletoras, onde são encontrados com frequência itens como papel higiênico, lenços umedecidos, fraldas, preservativos, cerdas de vassouras, brinquedos e, inclusive, roupas íntimas e toalhas. As iniciativas de educação ambiental e de conscientização da população sobre os impactos do descarte inadequado de resíduos e de gordura na rede de esgoto também integram as ações desenvolvidas pela Companhia durante todo o ano.

“Adotar atitudes corretas em relação às redes coletoras de esgoto é fundamental para a saúde pública e para a preservação do meio ambiente, pois contribui para o bom funcionamento do sistema, desde a coleta até o tratamento adequado nas unidades operacionais”, enfatiza o gerente de Operações da Corsan no Litoral Norte, Alan Pedra.

Alan acrescenta que a Corsan está investindo em obras para que, até 2033, 99% da população tenha acesso à água potável e 90% à coleta e ao tratamento de esgoto, conforme prevê o Marco Legal do Saneamento. Mas para isso é fundamental que as pessoas façam as interligações dos imóveis às redes à medida que elas ficam disponíveis.

As vistorias nas redes de esgoto são feitas com uso do método conhecido como fumacê. Os técnicos aplicam fumaça não tóxica na entrada das caixas de inspeção das tubulações, e o vapor aponta os locais onde existem ligações da rede pluvial à rede cloacal. Quando é constatada irregularidade, o proprietário do imóvel é orientado a fazer a adequação.

As redes de esgoto devem receber apenas os dejetos domésticos. Misturar a elas o escoamento da água de chuvas causa sobrecarga e problemas como mau cheiro, retorno do esgoto para os imóveis, rompimento de redes e prejuízos ao meio ambiente. Além da conexão direta de água de chuvas ao sistema de esgoto cloacal, outros maus hábitos, como o descarte indevido de lixo e despejo de óleo nas redes de esgotamento sanitário, potencializam os danos.