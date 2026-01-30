Banco do Brasil confirma fechamento de posto no Foro de Pelotas

confirmou a data para o fechamento do Posto de Atendimento Bancário (PAB) que fica no Foro Trabalhista de Pelotas, no Sul do Estado. O tema tem sido discutido por entidades Por meio de nota, o Banco do Brasilque fica no Foro Trabalhista de Pelotas, no Sul do Estado., com o Sindicato dos Bancários da região e a Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional que abrange a cidade.

Segundo a assessoria de imprensa, o posto de atendimento bancário localizado no Fórum TRT de Pelotas está em processo de encerramento. O órgão foi formalmente comunicado no dia 16 de janeiro, com as devidas justificativas para a decisão. A finalização das atividades está prevista para o dia 16 de fevereiro.

O Banco do Brasil ainda afirma que o encerramento não gera quaisquer prejuízos ao atendimento na região. O município de Pelotas permanece assistido pela rede do Banco do Brasil, que conta com quatro agências na cidade, além de pelo menos 15 terminais Banco24Horas com serviços de saques e depósitos. A unidade mais próxima ao Foro é a agência que fica na avenida Bento Gonçalves, 4182 - cerca de 2,5 quilômetros do tribunal.

A nota finaliza afirmando que "o BB realiza análises técnicas periódicas, levando em conta parâmetros regulatórios e institucionais, o perfil de utilização dos clientes, a demanda efetiva por serviços presenciais — que no caso do Fórum é significativamente baixa — e o avanço dos canais digitais, que hoje absorvem a maior parte das transações.