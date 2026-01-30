Gerdau inaugura loja para venda de materiais próprios em São Leopoldo

A Gerdau inaugura uma nova unidade da Comercial Gerdau (CG), sua distribuidora própria de produtos de aço, em São Leopoldo, no Vale do Sinos. Este novo ponto de venda representa uma transformação na forma de comercializar aço, com objetivo de priorizar o cliente, proporcionando uma experiência positiva desde a chegada até a retirada do produto.

A estratégia da nova filial visa criar uma experiência diferenciada e de alto valor para os clientes. A unidade funcionará como um ponto de relacionamento na região e contará com produtos e soluções direcionados para a construção civil e a indústria

O espaço conta com estrutura moderna e visualmente agradável, projetada para oferecer conforto e praticidade, além de ser de fácil visualização para o público geral. Localizada em um ponto estratégico, às margens da BR-116, a loja amplia seu raio de atendimento, oferecendo serviços às regiões da Serra, Vale dos Sinos e Vale do Caí.