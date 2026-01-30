Canoas e Caixa iniciam PPP voltada para a infraestrutura escolar

A prefeitura de Canoas e a Caixa Econômica Federal deram início aos trabalhos da parceria público-privada (PPP) de Infraestrutura Escolar. O projeto foca na construção, reforma, manutenção e operação de segurança e zeladoria de mais de 30 Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs). Canoas é o primeiro município da região Sul selecionado pelo chamamento público do governo federal para receber apoio técnico e financeiro do Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos gerido pela Caixa.

Segundo o superintendente de filial da Caixa, Círio Irineu Lemmertz Júnior, a PPP é feita em quatro etapas: avaliação e preparação, estruturação do contrato, validação externa e licitação e contratação. O tempo máximo estimado para a realização destas quatro etapas é de 24 meses.

A Caixa disponibilizará R$6,4 milhões para suporte à educação infantil, com fins de elaboração de projetos de construção, operação manutenção e equipagem de unidades educacionais, bem como a prestação de serviços como limpeza, vigilância e similares. Após a conclusão dos estudos e modelagem de concessão, será aberto um edital para a contratação da empresa que ficará responsável pelas manutenções, reformas, ampliações e construções das Emeis.

“A principal premissa dessa PPP é a desburocratização e a qualidade da infraestrutura e serviços prestados nas nossas escolas. Ela vai melhorar as estruturas das nossas escolas e, com isso, nosso município vai dar um salto de qualidade para atender melhor nossas crianças e também nossos servidores e toda a comunidade escolar”, comenta o prefeito Airton Souza.

A secretária de Educação, Beth Colombo se disse entusiasmada com as possibilidades geradas pela parceria. “Especialmente a questão das obras, a construção das nossas unidades, com tempo para iniciar e concluir, o que a gente sabe que são as nossas dificuldades. A questão da gestão e manutenção desta rede, também nos dá uma tranquilidade de saber que teremos parceria forte que possa nos dar condições de cuidar do pedagógico, que é o foco da educação, cuidar dos alunos, cuidar do professor, do sistema educacional, buscar bons resultados”, diz.