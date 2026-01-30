Porto Alegre,

Publicada em 30 de Janeiro de 2026 às 00:30

Hospital de Gravataí e prefeitura encaminham acordo por dívidas

Proposta será analisada pela Câmara de Vereadores após o retorno do recesso

/HDJB/DIVULGAÇÃO/CIDADES
O Hospital Dom João Becker e a prefeitura de Gravataí firmaram um acordo, atualmente em fase de homologação judicial, que estabelece o parcelamento dos débitos do município com a instituição. Os débitos são referentes a repasses previstos em contrato e os valores foram corrigidos de comum acordo. O valor não foi revelado.Embora o acordo seja uma boa notícia, o Hospital Dom João Becker reconhece que ainda existem desafios relevantes para a plena sustentabilidade de sua operação. Esses desafios seguem sendo tratados de forma articulada, em diálogo com a prefeitura de Gravataí, Governo do Estado e com o Ministério da Saúde, na busca de soluções estruturais que fortaleçam o sistema de saúde como um todo.O entendimento entre o hospital e a prefeitura de Gravataí também depende da apreciação e da chancela da Câmara Municipal, o que deve ocorrer após o recesso legislativo. Uma vez concluída essa etapa, o acordo passará a produzir todos os seus efeitos formais para quitação.
