Hospital de Gravataí e prefeitura encaminham acordo por dívidas

O Hospital Dom João Becker e a prefeitura de Gravataí firmaram um acordo, atualmente em fase de homologação judicial, que estabelece o parcelamento dos débitos do município com a instituição. Os débitos são referentes a repasses previstos em contrato e os valores foram corrigidos de comum acordo. O valor não foi revelado.

Embora o acordo seja uma boa notícia, o Hospital Dom João Becker reconhece que ainda existem desafios relevantes para a plena sustentabilidade de sua operação. Esses desafios seguem sendo tratados de forma articulada, em diálogo com a prefeitura de Gravataí, Governo do Estado e com o Ministério da Saúde, na busca de soluções estruturais que fortaleçam o sistema de saúde como um todo.

O entendimento entre o hospital e a prefeitura de Gravataí também depende da apreciação e da chancela da Câmara Municipal, o que deve ocorrer após o recesso legislativo. Uma vez concluída essa etapa, o acordo passará a produzir todos os seus efeitos formais para quitação.