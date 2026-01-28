Tabaco é responsável por impulsionar economia de Santa Cruz do Sul

A divulgação de uma nota técnica do Departamento de Economia e Estatística (DEE), em dezembro, colocou Santa Cruz do Sul na sétima posição entre os municípios do Rio Grande do Sul. O Produto Interno Bruto (PIB) é um indicador que expressa o valor total dos bens e serviços finais produzidos em determinado período — normalmente um ano — funcionando como um termômetro da atividade econômica.

A ascensão do município no ranking das maiores economias gaúchas vem ocorrendo de forma contínua nos últimos anos. Em 2021, Santa Cruz do Sul ocupava a 11ª posição. Ingressou no ranking em 2022 já na 8ª colocação, e, em 2023, com PIB de R$ 13,3 bilhões e crescimento de 19,72% em relação ao ano anterior, avançou para a sétima posição posição.

Dados da prefeitura de Santa Cruz do Sul mostram que, entre as 20 maiores empresas em retorno de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no município em 2024 — responsáveis por 85,94% do total arrecadado —, o setor do tabaco respondeu por 70,18% da arrecadação. As cinco principais empresas do município pertencem ao setor do tabaco.

Sede de unidades industriais das maiores empresas de tabaco do mundo, Santa Cruz do Sul tem no setor seu principal sustentáculo econômico. Para o presidente do Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (SindiTabaco), Valmor Thesing, os índices confirmam uma percepção histórica. “A indústria e a produção de tabaco fazem girar a economia das regiões produtoras, beneficiando também o comércio e o setor de serviços”, afirma. “E os municípios onde há unidades industriais, como Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires, apresentam altos PIBs per capita, resultado dos empregos, da renda, das divisas e das oportunidades de negócios proporcionadas pelo setor”, explica. Segundo o IBGE, em 2023, Santa Cruz do Sul acumulou um PIB per capita de R$ 100,5 mil/ano. Já Venâncio Aires, registrou R$ 68,1 mil per capita no mesmo período.

Em 2025, Santa Cruz do Sul também se destacou no ranking das exportações gaúchas: com o bom desempenho do tabaco, garantiu o segundo lugar, ficando atrás apenas de Rio Grande, por conta do porto. As informações disponibilizadas no portal do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC/ComexStat) são de que Santa Cruz do Sul exportou mais de US$ 1,87 bilhões no período. Os dados mostram também Venâncio Aires, outro município com forte influência do setor do tabaco, em quarto lugar nas exportações gaúchas, com mais de US$ 1,21 bilhões em vendas externas no ano