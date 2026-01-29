Procissões e celebrações marcam festas de Iemanjá e Navegantes no RS

Cerca de 10 cidades do interior do Rio Grande do Sul terão festividades para celebrar o dia de Nossa Senhora de Navegantes e de Iemanjá, em 2 de fevereiro. As comemorações religiosas chegam a durar dois dias e envolvem procissão fluvial, com pontos de chegada como mar, rio ou lagoa, a fim de homenagear a santa e a orixá, ambas ligadas à água.

Em alguns municípios no Litoral Norte do Estado, como em Imbé, os fiéis de Iemanjá se organizam na noite do dia 1º de fevereiro na faixa de areia, onde terreiras ocupam a praia junto a imagens e luzes, sem procissão até o local das festividades. Já em Capão da Canoa, apesar da data não ser feriado, a população se encontra junto ao monumento da orixá, também à beira-mar, no entroncamento com a avenida Ubirajara, para prestar as homenagens.

Em Balneário Pinhal, a festa inicia no dia 1º. A programação começa pela manhã e segue ao longo do dia com rituais, carreata, feira de artigos religiosos e procissões que conduzem a celebração até a beira-mar. Cada atividade carrega simbolismo, espiritualidade e união.

As caminhadas religiosas se repetem no Litoral Sul, em Rio Grande, e reúnem centenas de peregrinos que saem da prefeitura até a estátua de Iemanjá, no balneário Cassino, em um trajeto de cerca de 20 quilômetros com 10 postos de apoio disponibilizados pela prefeitura. A programação inicia às 5h e vai até a meia-noite do dia 1º e das 5h ao meio-dia do dia 2 de fevereiro, quando os fiéis realizam a procissão levando oferendas com flores, presentes e barquinhos.

Em Pelotas, a 89ª Festa de Nossa Senhora dos Navegantes iniciou no domingo passado, dia 25 de janeiro, com uma procissão em homenagem à santa, com início na Paróquia Santo Antônio, no Balneário Santo Antônio, até o Balneário Valverde - ambos no Laranjal. A programação inclui a 68ª Festa de Iemanjá, com festividades de religiões de matriz africana que celebram a orixá. Ambas as festas reúnem milhares de fiéis, entre procissões, missas, almoços, bailes e serenatas. Além disso, no município também ocorre o encontro das duas figuras religiosas na confluência da Lagoa dos Patos, no Balneário dos Prazeres, por volta das 16h do dia 2 de fevereiro.

Na Região Metropolitana, em Guaíba, as homenagens à Rainha do Mar começam na noite do primeiro dia do mês, às 20h, com uma procissão do Terreiro Estrela do Oriente em direção a Praia da Alegria, para o encontro dos fiéis com a água. Para o segundo dia de festividades, as celebrações continuam na faixa de areia em frente à Praça Gastão Leão, com início marcado para as 17h30. Entretanto, antes disso, às 16h30, ocorre outra procissão que sai do Terreiro Ondas do Mar até o Largo José Cláudio Machado.