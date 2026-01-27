Operação fiscal combate sonegação de ICMS na Serra Gaúcha

A Receita Estadual, subsecretaria vinculada à Secretaria da Fazenda (Sefaz), deflagrou, nesta terça-feira (27) uma ação ostensiva de fiscalização voltada a combater a sonegação de ICMS e a concorrência desleal no setor metalmecânico. A Operação Crédito Frio tem como alvo empresas do segmento que atuam na Serra. Estão sendo analisados aproximadamente R$ 10 milhões em operações com circulação fictícia de mercadorias.

Conforme a apuração do Fisco gaúcho, os indícios apontam para utilização de crédito frio de ICMS. O objetivo da ação é realizar a busca e a apreensão de provas e documentos nos estabelecimentos. A iniciativa é coordenada pelo Grupo Especializado Setorial Metalmecânico, sediado na Delegacia da Receita Estadual em Caxias do Sul (3ª DRE). A equipe envolvida na ação é composta por três auditores-fiscais e dois analistas tributários, que contam também com apoio da Brigada Militar.

A Operação Crédito Frio integra um conjunto de ações estratégicas da Receita Estadual, que vem ampliando sua atuação em diversos setores da economia com foco em promover a conformidade tributária dos contribuintes e o desenvolvimento econômico do Estado. As atividades combatem a sonegação fiscal e coíbem a concorrência desleal entre empresas.