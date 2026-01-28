Praia de Atlântida Sul terá Feira do Livro no fim de semana

Praia e férias combinam com descanso e boas leituras. Por isso, a prefeitura de Osório realiza a 13ª Feira do Livro de Atlântida Sul, que vai iniciar na sexta-feira (30) e vai até segunda-feira, dia 2 de fevereiro, na Praça da Integração, no balneário. O evento literário promete entretenimento para veranistas e moradores, com as bancas de livros e uma programação repleta de atrações como shows, sarau, oficina e lançamentos de publicações. O horário de visitação é das 18h às 23h.

A edição de 2026 tem como patrono o professor e escritor, Fabiano Marques, a homenageada, a advogada e escritora, Rafaela Fischer e o xerife, o bancário e escritor, Renato Laserra, reconhecendo personalidades que contribuem para a valorização da literatura e da cultura local. O primeiro dia da programação vai contar com a Oficina de Hip-Hop, com a Negra Jaque, apresentação da Banda Municipal e dois shows imperdíveis com o grupo Chão de Areia e, logo após, Enzo e Léo. A Ufrgs Litoral participará do evento divulgando os cursos de graduação e pós-graduação, expondo projetos de pesquisa e extensão e atendendo os visitantes.