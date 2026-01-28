Projeto educacional ocorrerá em duas escolas de Bento Gonçalves

A Amora Produções Culturais anuncia o lançamento do projeto "Bi-Bi: Caminhos da Alfabetização", em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. A chamada pública foi aberta na segunda-feira (26) e marca o início das ações do projeto na cidade, que têm como foco a ampliação do acesso à leitura, a qualificação dos espaços escolares e o fortalecimento das práticas de mediação literária junto às crianças e educadores. O projeto pretende impactar 600 alunos e 60 professores da cidade e é voltado, principalmente, às crianças de 6 a 10 anos de idade e professores de escolas públicas.

As inscrições para os arte-educadores interessados em participar do projeto seguem até 20 de fevereiro. Os profissionais selecionados atuarão semanalmente, durante seis meses, nas atividades pedagógicas e culturais do Bi-Bi. Em Bento Gonçalves, o projeto será realizado nas escolas Princesa Isabel, localizada no bairro Vila Nova, e na General Rondon, situada no bairro Barracão. Assim como nas edições anteriores em outras cidades, o projeto promove a revitalização das bibliotecas escolares, com melhorias na infraestrutura, ambientação lúdica e aquisição de acervo literário, criando espaços mais acolhedores, funcionais e estimulantes para a comunidade escolar. Além da revitalização física, cada biblioteca será equipada com 200 livros, consolidando um legado permanente para as instituições.