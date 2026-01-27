Hospital de Tapes recebe mamógrafo do governo estadual

Foi entregue nesta segunda-feira (26), pela Secretaria da Saúde (SES), o primeiro mamógrafo digital ao Hospital Nossa Senhora do Carmo, em Tapes. O equipamento foi adquirido por R$ 486,3 mil

O Hospital Nossa Senhora do Carmo de Tapes é administrado pela Associação Hospitalar Vila Nova e atende os municípios de Sentinela do Sul, Arambaré, Sertão Santana, Cerro Grande do Sul, Mariana Pimentel, Barra do Ribeiro, Cristal e Camaquã. De acordo com a instituição, o mamógrafo digital vai possibilitar expandir o número de serviços prestados, ampliando o acesso à prevenção e ao diagnóstico do câncer de mama na região. Com isso, os pacientes não precisarão se deslocar para Porto Alegre para poderem realizar o exame.

O prefeito de Tapes, Luiz Carlos Garcez, ressaltou a trajetória do hospital como referência no município e destacou o quanto o serviço de mamografia será fundamental para todas as mulheres da cidade e da região. “Para mim, é uma emoção muito grande, pois tive, desde os primeiros dias de vida, a assistência desta instituição de saúde. O trabalho e a dedicação de todos fizeram a diferença. Com muita luta, nós conseguimos, e agora teremos exame de mamografia no nosso hospital”, celebrou.

Com o pronto atendimento de urgência e emergência 24 horas, a instituição passou a ser classificada como hospital de pequeno porte em 2024, e todos os seus atendimentos são pelo SUS, beneficiando a população de Tapes e de municípios vizinhos.