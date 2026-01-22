Prefeitura de Santa Cruz do Sul anuncia investimentos no Lago Dourado

O Complexo Esportivo Normélio Egídio Boettcher, do Lago Telmo Kirst, conhecido como Lago Dourado em Santa Cruz do Sul, utilizado para caminhadas, corridas e pedaladas, receberá diversas intervenções. As ações foram anunciadas pelo prefeito em exercício, Alex Knak, durante solenidade no Salão Nobre do Palacinho. As melhorias no local, que inclui água potável canalizada, iluminação e recreação.

O lago que abastece toda a cidade de Santa Cruz do Sul passará a dispor de água encanada para consumo da população que frequenta o espaço após 26 anos depois da abertura. Alex enfatizou que o trabalho foi intenso para poder apresentar estas novidades. “Chegar até este momento é muito gratificante. Por muitos anos não tínhamos água potável no local e hoje virou uma realidade. Ação que reflete em dar qualidade para as pessoas que frequentam o espaço”, afirmou.

A prefeitura conseguiu viabilizar, junto à Corsan/Aegea, a execução das instalações necessárias, com uma canalização exclusiva para o lago, incluindo uma caixa com dois pressurizadores, garantindo um abastecimento hídrico adequado. De forma complementar às obras realizadas pela Corsan, a prefeitura realiza agora a instalação de um reservatório com capacidade para cinco mil litros de água no local.

Será instalada, também, uma estação de hidratação, por meio de doação da Sicredi Vale do Rio Pardo, garantindo água fresca aos praticantes de atividades esportivas, água para o chimarrão de quem utiliza o espaço para lazer, reservatório de água para pets e um chuveirinho pensado especialmente para refrescar os atletas em dias de calor.

O custo inicial das intervenções, antes licitado por uma empresa que desistiu do projeto e com valor de R$ 2,4 milhões, hoje será executada diretamente pela prefeitura e com custo previsto em menos de R$ 1 milhão. O Lago Dourado está localizado na ERS-409, saída para Vera Cruz, próximo ao trevo do bairro Bom Jesus.