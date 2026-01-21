Procon de Bento Gonçalves detalha preços de itens escolares básicos

O Procon de Bento Gonçalves publicou a pesquisa de preços do material escolar básico nesta semana. O levantamento foi realizado em sete gráficas e papelarias e foram analisados os preços de 36 itens escolares.

O documento apresenta as variações de preço entre os estabelecimentos, como pode ser visto no preço do apontador com depósito que varia de R$ 2,37 a R$ 3,53; caderno universitário de 200 folhas foi encontrado com valores entre R$ 21,36 e R$ 29,53; caneta hidrográfica com 12 unidades de R$ 8,60 para R$ 11,86; giz de cera 12 unidades, de R$ 6,68 para R$ 8,22, entre outros itens.

“A variação foi mista; alguns itens essenciais e conjuntos (canetas hidrográficas, cadernos grandes, giz de cera) subiram de forma expressiva, enquanto outros itens pontuais apresentaram quedas significativas”, destaca Matheus Rizzardo, da equipe de fiscalização.

O governo federal proibiu os estabelecimentos de ensino de incluir na lista de materiais escolares itens de uso coletivo. Pincel para quadro branco, toner, álcool, copos descartáveis e material de limpeza são exemplos de materiais de uso coletivo. O coordenador de políticas públicas do Procon-BG, Maciel Giovanella, comenta sobre os cuidados que os consumidores devem ter para a aquisição de novos artigos para o ano letivo.

“É muito importante que os consumidores realizem uma boa pesquisa na hora da compra, por isso disponibilizamos a pesquisa de preços para a transparência nas relações comerciais e que está divulgada na página da Prefeitura na área do Procon, na área Pesquisas 2026. Ela é a ferramenta para as tomadas de decisão conscientes e para projetar os gastos do orçamento familiar. Nesse sentido, uma dica válida é o reaproveitamento dos materiais escolares do ano passado”, enfatiza Maciel.