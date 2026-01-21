Erechim ganha 432 novas empresas e supera 22,7 mil CNPJs em 2025

Dados da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDE SIM), acompanhados pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS), ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, demonstram um cenário de crescimento no ambiente de negócios de Erechim em 2025. Considerando Microempreendedores Individuais (MEI), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), a cidade do Norte gaúcho ganhou 432 novas empresas.

Atualmente, o município conta com 22.704 CNPJs ativos, sendo 12.171 empresas e 10.531 MEIs. O crescimento empresarial também se reflete no mercado de trabalho. Conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), Erechim registrou saldo positivo de 2.555 empregos formais entre janeiro e novembro de 2025, resultado direto da expansão econômica e da confiança dos empreendedores no município.

Para o prefeito Paulo Polis, os números são reflexo de uma estratégia baseada em planejamento, parcerias e investimentos estruturantes. “Esse desempenho econômico é resultado de um trabalho conjunto. A prefeitura tem atuado para investir em infraestrutura, destravar burocracias e criar um ambiente favorável a quem quer empreender e investir em Erechim”, destacou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Emerson Schelski, ressalta que o crescimento é sustentado por políticas públicas. “Temos atuado fortemente no apoio à infraestrutura, na qualificação profissional e em iniciativas que facilitam a vida de quem empreende”, afirmou.