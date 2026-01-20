Robô Rosa é utilizado para primeiro procedimento cirúrgico em Caxias do Sul

A primeira cirurgia com o Robô Rosa (Robotic Surgical Assistant) foi realizada nesta terça-feira (20), no Complexo Hospitalar Unimed Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. A artroplastia de joelho ocorreu em um paciente do sexo masculino de 66 anos, e o procedimento teve duas horas de duração. A tecnologia, que integra a estrutura da cooperativa médica, é o primeiro equipamento da região destinado a procedimentos ortopédicos de próteses de quadril e joelho.

Desenvolvido pela Zimmer Biomet, o Rosa auxilia médicos cirurgiões, garantindo maior precisão no posicionamento dos implantes e nos cortes ósseos. O sistema permite ainda o planejamento cirúrgico personalizado em 3D, com resultados que proporcionam recuperação mais rápida, menor dor pós-operatória e durabilidade ampliada das próteses.

Segundo Lisandro Pavan, vice-presidente da Unimed Serra Gaúcha, o equipamento representa um avanço na medicina ortopédica na região, trazendo benefícios para o paciente e para o profissional.

“O Rosa é uma tecnologia de apoio ao médico, que permanece no controle durante todo o procedimento. Ele potencializa a precisão e amplia as possibilidades de personalização, proporcionando resultados mais seguros e previsíveis para os nossos pacientes. Para o cirurgião, ele oferece um planejamento intraoperatório continuo, o que reduz o risco de desvios, aumenta a previsibilidade e melhora também a ergonomia do trabalho do médico”, destaca.