Prefeito de Cachoeira do Sul cobra Corsan por falta d’água

O prefeito de Cachoeira do Suk, Leandro Balardin cobrou novamente explicações da Corsan sobre a falta de abastecimento de água no Alto do Amorim e em áreas próximas, como o bairro Carvalho. De acordo com o prefeito, apesar da instalação de uma nova caixa d’água no Alto do Amorim, a região continua enfrentando problemas no fornecimento. Balardin afirmou que a prefeitura tem feito cobranças recorrentes à concessionária, mas que não obteve respostas.“Quando o diálogo não é recíproco, o serviço não está à altura do que a comunidade merece”, declarou o prefeito. Balardin solicitará nova agenda com o presidente da Corsan para tratar do assunto.