Índice de aprovação de alunos em Esteio atingiu 98% em 2025

A educação municipal de Esteio encerrou o ano de 2025 com um marco histórico. A Secretaria Municipal de Educação registrou um índice final de aprovação de 98,07% em sua rede, consolidando o crescimento constante na qualidade do ensino e no fluxo escolar. O avanço é expressivo: em 2024, o percentual era de 97,19%.



A continuidade no trabalho desenvolvido demonstra que a rede municipal atingiu um patamar de maturidade pedagógica. Em números absolutos, o sucesso reflete-se na vida de 6.814 estudantes aprovados, superando os 6.756 registrados no ciclo anterior. Esse resultado é fruto de um monitoramento rigoroso em todas as instituições do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Escolas como Alberto Pasqualini, Clodovino Soares, João XXIII, Tomé de Souza e Trindade atingiram a marca excepcional de 100% de aprovação.



Segundo a secretária municipal de Educação, Rosemary Kennedy, o segredo do sucesso reside na intervenção precoce. “Nossa rede não espera o final do ano para agir. Quando detectamos que um aluno está com dificuldades, nossas equipes iniciam imediatamente estratégias de recuperação de aprendizagem, garantindo que ninguém fique para trás”, destacou.



Conforme a Educação municipal, a taxa de 98,07% é um indicador fundamental de eficiência social e econômica, com impacto direto no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Como o Ideb resulta da multiplicação da proficiência (aprendizado) pelo fluxo escolar (aprovação), o desempenho atual garante a otimização dos recursos públicos. “Este percentual indica que tanto a proficiência quanto o fluxo da rede municipal seguem em crescimento sustentável”, finalizou a secretária.