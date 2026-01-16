Festival Internacional de Música inicia em Pelotas na segunda-feira

Pelotas recebe neste mês de janeiro o Festival Internacional Sesc de Música, dos dias 19 a 30, com mais de 115 apresentações gratuitas, em locais espalhados pela cidade como o Theatro Guarany, o Mercado Público, a Praia do Laranjal e o Clube Caixeiral. Em sua 14º edição, o evento homenageia diversos eventos e figuras históricas como os 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis, os 120 anos do compositor e maestro Adames Inácio, os 100 anos do Centro Português e a bailarina ícone da cidade, Diclea Ferreira de Souza. A agenda completa já pode ser conferida no site www.sesc-rs.com.br/festival.

O Festival tem número recorde de apresentações em 2026, com concertos, recitais, espetáculos e ações comunitárias que ocuparão praças, hospitais e igrejas. Em torno de 50% da programação integra o chamado Festival na Comunidade, com grupos e espetáculos em asilos, alas de hospitais, catedrais, paróquias e colônias, buscando contribuir socialmente com a cidade. Outra abordagem do evento é a Intervenção do Comércio, com performances pré-agendadas em comércios de Pelotas, quebrando a rotina do cotidiano enquanto presente com a música.

Com uma expectativa de 45 mil espectadores durante todo o evento, sua abertura oficial acontece no dia 19, às 20h30, no Theatro Guarany, com a ópera "Em Busca das Paisagens Perdidas". Uma produção da Companhia de Ópera do RS, ela homenageia Jayme Caetano Braun, poeta e pajador missioneiro, além de contar com efeitos cênicos como chuva de erva-mate e simulação do vento minuano.

O Theatro Guarany também recebe o concerto "Radamés a Cinco" no dia 20, às 20h30, celebrando os 120 anos de Radamés Gnattali, compositor gaúcho reconhecido por unir a música erudita e a popular. Já no Mercado Público, no dia 21, das 17h às 18h, uma homenagem ao legado das missões acontece com o Grupo Harpas Guaranis, que busca mostrar a união entre saberes indígenas e jesuítas. Outro destaque da programação acontece em um palco montado na Praia do Laranjal, no dia 24, às 20h30, com Renato Teixeira, que apresentará canções como "Romaria" e "Tocando em Frente", acompanhado por orquestra regida por Evandro Matté.

Com uma programação marcada por homenagens, o concerto de encerramento acontece no dia 30, às 20h30, no Largo do Mercado Público Municipal, quando a Orquestra Acadêmica, formada por alunos do eixo educacional do Festival e regida por Evandro Matté, presta tributo a eventos como os 400 anos das Missões Jesuíticas, aos 120 anos do Centro Português de Pelotas e à trajetória de Diclea Ferreira de Souza, ícone da dança pelotense.

Com todos os espetáculos abertos ao público, sem cobrança de ingresso, Anderson Mueller, coordenador de Música do Sesc/RS, reforça a intenção do Festival de democratizar a música: “A disponibilização de tantos concertos regionais, todos de forma gratuita e de forma descentralizada pela cidade é importante para o diálogo e criação de novos públicos para a música. Vamos onde está o público. A entrada franca possibilita que pessoas que nunca acessaram o Theatro Guarany tenham acesso”, relata.

A programação do evento também inclui apresentações de alunos e professores. Cabe a mais de 400 bolsistas vindos de diversas partes do Brasil e do mundo, além de um corpo docente de 59 educadores, com 12 nacionalidades diferentes, compor o Festival com práticas de orquestra, banda sinfônica e música de câmara. No grupo, artistas com passagens por instituições como o Conservatório Tchaikovsky de Moscou e a Juilliard School de Nova York demonstram a qualificação presente nos concertos, sendo um diferencial do evento.