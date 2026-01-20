Picada Café realiza mais uma etapa de contenção do rio Cadeia

Com o uso de toneladas de pedras, escavadeiras hidráulicas e equipes de operadores, o município de Picada Café executou mais uma etapa da obra de contenção no Rio Cadeia. A intervenção atende a uma das diversas demandas decorrentes dos eventos climáticos ocorridos nos últimos anos.

Desta vez, os trabalhos foram realizados no Loteamento Jardim das Figueiras, no entroncamento da rua Carlos Schorr com a Travessa Irma Dhein. No local, a força da água havia provocado o desmoronamento de parte da encosta, situada a poucos metros das vias públicas, comprometendo a segurança da área.

A obra consistiu na reconstrução da contenção com pedras de grande porte, além da recuperação da rede pluvial existente. As melhorias garantem maior estabilidade ao terreno e proporcionam mais segurança aos moradores da região. Essa ação integra o conjunto de intervenções que o Poder Executivo de Picada Café vem executando desde 2025, com o objetivo de recuperar os leitos do rio e dos arroios, bem como as encostas afetadas do município.