Tramandaí assina parceria de R$ 60 milhões com o BRDE

Com foco em acelerar uma série de obras para qualificar o sistema viário e a rede de drenagem do município, a prefeitura de Tramandaí está celebrando uma nova etapa na parceria com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Através de protocolo assinado na sexta-feira (16), o governo local dá o primeiro passo para acessar R$ 60 milhões em financiamentos, valores que serão investidos em projetos para melhorar a infraestrutura urbana em diferentes regiões da cidade. O BRDE deve também concluir nesse ano a modelagem da parceria público-privada (PPP) para futura concessão da iluminação pública de Tramandaí.



A operação de crédito junto ao BRDE integra o programa TransforMAR, um conjunto de ações da prefeitura para alinhar crescimento econômico, fortalecimento do setor turístico e investimentos em obras e serviços públicos ao longo dos próximos anos. Do total dos recursos a serem disponibilizados pelo BRDE, R$ 10 milhões terão como fonte o programa Avançar Mais Cidades – Linha de Crédito, iniciativa do governo do Estado em apoio aos municípios.

• LEIA TAMBÉM: Badesul assina linha de crédito para primeira etapa do Programa Avançar Mais Cidades



O programa criado na cidade prevê uma série de obras viárias, com destaque para melhorias na avenida Fernandes Bastos, duplicação e ciclovia da avenida Flores da Cunha, revitalização da Beira-Mar e a pavimentação de ruas na Zona Sul, Centro, Aldeia da Lagoa, São Francisco, Cruzeiro do Sul, Nova Tramandaí e Parque dos Presidentes, entre outros pontos. Constam ainda a aquisição de maquinário, a ampliação da rede de esgoto pluvial em várias localidades e uma nova base operacional para o Samu e Guarda Municipal, além da Rua Coberta na área central.



Além de uma completa modernização do sistema que reúne cerca de 13 mil pontos de luminárias que serão substituídas pela tecnologia LED, o projeto de PPP para a iluminação pública de Tramandaí está sendo estruturada a partir de conceitos de cidades inteligentes. As futuras concessões irão incluir uma série de serviços e soluções de transformação digital, como videomonitoramento, sistema de gestão da mobilidade urbana, sensores de monitoramento ambiental e alertas para riscos climáticos, semáforos inteligentes, bem como fibra óptica conectando prédios públicos e pontos de acesso Wi-Fi gratuitos. , com destaque para melhorias na avenida Fernandes Bastos, duplicação e ciclovia da avenida Flores da Cunha, revitalização da Beira-Mar e a pavimentação de ruas na Zona Sul, Centro, Aldeia da Lagoa, São Francisco, Cruzeiro do Sul, Nova Tramandaí e Parque dos Presidentes, entre outros pontos. Constam ainda a aquisição de maquinário, a ampliação da rede de esgoto pluvial em várias localidades e uma nova base operacional para o Samu e Guarda Municipal, além da Rua Coberta na área central.Além de uma completa modernização do sistema que reúne cerca de 13 mil pontos de luminárias que serão substituídas pela tecnologia LED,. As futuras concessões irão incluir uma série de serviços e soluções de transformação digital, como videomonitoramento, sistema de gestão da mobilidade urbana, sensores de monitoramento ambiental e alertas para riscos climáticos, semáforos inteligentes, bem como fibra óptica conectando prédios públicos e pontos de acesso Wi-Fi gratuitos.