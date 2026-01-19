EGR inicia recuperação da ERS-130 entre Lajeado e Encantado

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) deu início às obras de recuperação do pavimento na ERS-130, no trecho entre os municípios de Lajeado e Encantado, no Vale do Taquari. A intervenção prevê inicialmente o tratamento das camadas inferiores do pavimento e posterior recuperação do revestimento asfáltico danificado e a aplicação de uma nova camada de revestimento, com foco na melhoria das condições de trafegabilidade e no reforço da segurança viária.

A expectativa é de que os serviços sejam concluídos até a metade de 2026. Durante a execução das obras, o tráfego passa a operar de forma intercalada, com pontos de retenção ao longo do trecho. A empresa orienta os motoristas a redobrarem a atenção, respeitando a sinalização e os limites de velocidade, especialmente em razão da circulação de máquinas e trabalhadores na pista.

Segundo o diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr, o investimento que será realizado no trecho reafirmam o compromisso da empresa com a infraestrutura rodoviária. “Nesta obra, direcionamos esforços para qualificar o trechos estratégico no Vale do Taquari dando fluidez e segurança viária”, destacou