Ponte sobre o rio Ibicuí, na BR-293, está com 80% das obras prontas

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) segue avançando com as obras de recuperação estrutural da ponte sobre o rio Ibicuí, localizada na BR-293, entre os municípios de Santana do Livramento e Dom Pedrito. A intervenção faz parte do projeto de execução do Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas. As melhorias representam um investimento do governo federal de R$ 15,7 milhões.

Com a margem aproximada de 80% de avanço físico, já foram realizados os reparos e adequação da infraestrutura e mesoestrutura, incluindo a substituição e reforço das vigas existentes. Atualmente, as equipes trabalham na renovação do pavimento, construção de calçadas e instalação da proteção lateral, garantindo mais segurança para quem passa pelo local. Por conta disso, a rodovia está operando em meia pista durante todo o dia, com sinalização vertical adequada para organização do fluxo de veículos e utilização do sistema Pare e Siga.