Cachoeira do Sul define datas para a realização do Carnaval de Rua

A prefeitura de Cachoeira do Sul divulgou as datas da programação oficial do Carnaval de Rua 2026. O calendário prevê uma série de eventos ao longo de quatro dias, reunindo tradição, alegria e a participação da comunidade

A abertura ocorre no sábado, 24 de janeiro, às 21h, na Rua Coberta, com a tradicional Muamba, a apresentação da Corte 2026 e a bateria das Escolas e Bandas de Cachoeira do Sul. Os eventos seguem na sexta-feira, 13 de fevereiro, com o Arrastão do Bloco das Virgens, com saída da rua Santos Dumont, a partir das 21h, encerrando com show do Gryngo´s Band na Rua Coberta. No sábado, 14 de fevereiro, também às 21h, acontece o Desfile Oficial com saída da rua Duque de Caxias até a esquina da rua Juvêncio Soares.

No domingo, 15 de fevereiro, a programação será dedicada às crianças, com a realização do Carnaval Infantil/Bloco do Pijama, do Gabinete da Primeira Dama, Carla Balardin, a partir das 17h, na Rua Coberta, garantindo diversão para toda a família.

As inscrições das escolas de samba e bandas serão gratuitas e deverão ser realizadas entre os dias 20 de janeiro e 5 de fevereiro, até as 17h, mediante o envio da ficha de inscrição para a Secretaria da Cultura Outras entidades interessadas em participar do Carnaval de Rua de forma especial, sem auxílio financeiro, sem custos e sem concorrer a premiações, poderão desfilar mediante confirmação de participação até o dia 20 de janeiro, às 17h, junto à Secretaria Municipal de Cultura.

A secretária municipal de Cultura, Dariely Gonçalves, destaca que, nos próximos dias, será realizado um encontro com as escolas de samba e bandas interessadas em participar do Carnaval 2026, com o objetivo de tratar dos detalhes do desfile.