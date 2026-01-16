São Gabriel lança projeto para atrair turistas argentinos

Com foco em ampliar a presença de turistas argentinos que cruzam o município durante a temporada de verão rumo ao litoral gaúcho e catarinense em São Gabriel, a prefeitura lança neste final de semana (17 e 18 de janeiro) a segunda edição do projeto Verão Sem Fronteiras. A iniciativa busca transformar a cidade em um ponto de parada mais atrativo, estimulando o consumo no comércio, na hotelaria, na gastronomia e nos serviços locais.

A cidade quer se consolidar como rota estratégica para os visitantes que utilizam a BR-290, principal ligação entre a fronteira com a Argentina e as praias do Sul do Brasil. De acordo com estimativas da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fluxo de veículos com placas argentinas deve registrar um aumento de até 40% até março, período de maior movimento rumo às praias brasileiras. Esse cenário amplia as oportunidades de fortalecimento da economia regional por meio do turismo de passagem.

O lançamento oficial do “Verão Sem Fronteiras” ocorrerá na avenida Antônio Trilha, na região da Praça Ecológica. A programação inclui blitz de recepção aos viajantes com distribuição de material informativo bilíngue, divulgação dos atrativos turísticos da cidade, além de estrutura com palco para apresentações musicais, feiras de artesanato e gastronomia, espaço kids e atividades culturais voltadas a toda a família.

A iniciativa seguirá sendo realizada todos os sábados e domingos até o final de fevereiro, transformando a praça central em um ponto de convivência, lazer e valorização da cultura local. A proposta é criar uma experiência positiva tanto para os visitantes quanto para a comunidade gabrielense, fortalecendo o sentimento de pertencimento e a movimentação econômica no período de alta temporada. Além de estimular o consumo em restaurantes, postos de combustíveis, hotéis e comércios, o projeto também busca apresentar São Gabriel como um destino com identidade própria, destacando seus atrativos históricos, culturais e naturais.