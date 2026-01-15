Nova Petrópolis fechou 2025 com mais de 800 mil visitantes

A cidade de Nova Petrópolis encerrou o ano de 2025 com um marco histórico para o turismo local: mais de 800 mil visitantes passaram pelo município ao longo do ano pelo município da Serra Gaúcha. O fluxo de turistas foi impulsionado por uma programação diversificada de eventos, que movimentou a economia local, fortaleceu a imagem do destino e ampliou a presença de Nova Petrópolis no cenário estadual e nacional.

De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, um dos marcos do ano foi a consolidação da estratégia de posicionamento do destino, com a criação e promoção da marca “Nova Petrópolis – a Cidade Mais Germânica da Serra Gaúcha”, destacando a herança cultural, a hospitalidade, a arquitetura, a hotelaria, a gastronomia e os serviços turísticos oferecidos pelo Município.

Para Sangali, os resultados refletem um trabalho contínuo e estratégico de promoção do destino. “O papel da Secretaria de Turismo e Cultura é promover Nova Petrópolis, posicionar o município no mercado e atrair visitantes. Apresentamos nossa identidade germânica, nossa hotelaria, nossa gastronomia e nossos serviços. O município tem, aproximadamente, 2.000 leitos distribuídos em hotéis e pousadas, e a taxa de ocupação desses leitos sofreu variações ao longo do ano, mas, em períodos de temporada, a taxa ficou entre 83% a 92% de ocupação”, destacou o secretário.

“Com números expressivos, forte presença institucional e uma agenda de eventos consolidada, Nova Petrópolis reafirma seu protagonismo no turismo regional e segue avançando na promoção do destino, fortalecendo parcerias e ampliando oportunidades para toda a cadeia turística local”, conclui Sangali.