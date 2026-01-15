Gramado reduz ITBI para formalizar 'contratos de gaveta'

A prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria da Fazenda, iniciou uma campanha para combater a informalidade imobiliária no município. Através da Lei Complementar, o governo municipal está oferecendo uma redução temporária na alíquota do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), que reduz o imposto de 2,3% para 1,5% até junho deste ano. Conforme a secretária da Fazenda, Sônia Molon, o objetivo é facilitar a regularização de propriedades que ainda se encontram represados nos chamados contratos de gaveta.

O benefício fiscal já está em vigor e a regra de aplicação funciona da seguinte forma: imóveis de até R$ 2 milhões - aplicação integral da alíquota reduzida de 1,5%; imóveis acima de R$ 2 milhões - apenas o excedente sofrerá a incidência da alíquota padrão de 2,3%. “Nosso objetivo é estimular que o cidadão saia da informalidade. Além do ganho financeiro imediato com o imposto menor, a regularização é a única forma real de garantir segurança sobre o patrimônio”, avalia a secretária da Fazenda, Sônia Molon

O incentivo é voltado especificamente para transações (compra e venda, permuta ou doação em pagamento) cujas negociações e quitações tenham sido concluídas até 31 de dezembro de 2023, mas que ainda não foram devidamente escrituradas. O contribuinte pode buscar a Secretaria da Fazenda para mais informações.