Vinhos de Flores da Cunha e Nova Pádua recebe selo de procedência

A região dos Altos Montes, que engloba as cidades de Flores da Cunha e de Nova Pádua, começa o ano consolidando sua relevância no cenário vitivinícola brasileiro. Em uma avaliação histórica — a maior desde a safra 2020 em número de amostras analisadas — 27 rótulos foram recomendados a receber o selo de Indicação de Procedência (IP) Altos Montes, certificação que garante origem, qualidade e tipicidade aos vinhos produzidos nos municípios de Flores da Cunha e Nova Pádua.

A avaliação técnica foi realizada nesta semana. Do total de rótulos recomendados, 26 são vinhos da safra 2025 e um rótulo é da safra 2023, que passou por reavaliação após já ter sido anteriormente recomendado para o uso do selo. Somam-se a esses 26 produtos, mais quatro vinhos jovens da safra 2025, degustados e recomendados no primeiro semestre de 2025, totalizando os 30 rótulos recomendados.

Os especialistas avaliaram critérios como tipicidade, expressão aromática, acidez, estrutura e equilíbrio. O resultado foi unânime; todos os rótulos degustados foram recomendados para receber o selo de Indicação de Procedência, reforçando a regularidade, o comprometimento técnico da produção vitivinícola da região. Os vinhos avaliados estarão aptos a utilizar o selo da IP Altos Montes no prazo de até 120 dias.

“Para a região, esta é uma avaliação histórica, pois reúne o maior número de amostras já analisadas. Isso comprova o engajamento dos nossos produtores e o compromisso coletivo em comprovar e evidenciar a qualidade dos nossos vinhos”, afirma Giovani Fabian, coordenador da IP Altos Montes. “O selo representa muito mais do que um certificado técnico. Ele simboliza o trabalho conjunto entre produtores, enólogos e vinícolas, que colocam a qualidade acima de tudo. Para o consumidor, é a garantia de levar para casa um vinho com identidade, controle e história”, destaca.