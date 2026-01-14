Ruas de Lajeado serão bloqueadas aos sábados para a prática de esportes

A prefeitura de Lajeado fechará as ruas no entorno do Parque Ney Santos Arruda, aos sábados pela manhã, com o objetivo de incentivar a prática de atividades físicas, o lazer e a convivência comunitária. As vias ficarão bloqueadas para o trânsito de veículos das 6h às 9h, sendo destinadas exclusivamente ao uso livre das vias pela comunidade.

Para a realização da iniciativa, trechos das ruas Ítalo Reali, Osvaldo Aranha e Capitão Leopoldo Heineck terão o tráfego interrompido no período. O espaço poderá ser utilizado para caminhadas, corridas, ciclismo, patinação e outras atividades ao ar livre. Além disso, parte da rua Bento Rosa entre o viaduto da BR-386 e a rua dos Jasmins receberá sinalização especial para indicar a presença de corredores e ciclistas no trecho.

A ação será realizada de forma experimental em cinco sábados: 24 e 31 de janeiro, e 7, 14 e 21 de fevereiro. Após esse período, a continuação da atividade será avaliada pela prefeitura.

Conforme o vice-prefeito Guilherme Cé, a iniciativa inicia no Parque Ney Santos Arruda, mas a intenção é levar a proposta para outros parques, praças e espaços públicos da cidade. “Toda manhã de sábado há centenas de atletas da região na nossa cidade aproveitando aquele trecho. Com o trânsito de veículos bloqueado, vamos oferecer mais segurança para quem pratica atividades ao ar livre por lá”, destaca. A interrupção no trânsito tem como objetivo dar segurança e ampliar a área disponível para pedestres, corredores e ciclistas.