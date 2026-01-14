Produtores de leite de Arroio do Meio passam a integrar programa estadual

O secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti, assinou, nesta terça-feira (13), contratos do Programa Bônus Mais Leite com agricultores familiares do município de Arroio do Meio, no Vale do Taquari. A iniciativa tem como objetivo promover a qualificação e o fortalecimento da cadeia produtiva do leite na agricultura familiar gaúcha, por meio da subvenção financeira de operações de crédito contratadas no âmbito do Plano Safra 2025/2026. O programa concede subvenção financeira direta de 25% sobre operações de crédito contratadas no âmbito do Plano Safra 2025/2026, promovendo investimentos e custeio da atividade leiteira em um momento de forte oscilação nos preços e redução das margens de lucro do setor. Desde o lançamento do programa, em novembro de 2025, a adesão dos produtores tem sido expressiva. Já foram emitidas 994 declarações de enquadramento, demonstrando a confiança dos agricultores e a eficiência da execução. O prazo médio entre a solicitação e a liberação dos recursos varia de 15 a 20 dias úteis. Na Regional de Lajeado, a qual Arroio do Meio faz parte, já foram contratados R$ 9,28 milhões, com R$ 1,65 milhão em subvenções, beneficiando 141 produtores em 22 municípios. Em todo o Estado, o programa já soma R$ 62,3 milhões em financiamentos, sendo R$ 11,1 milhões subvencionados, alcançando 886 produtores em 198 municípios. O Bônus Mais Leite tem como objetivo qualificar e fortalecer a cadeia produtiva do leite na agricultura familiar, apoiando projetos que promovam aumento de produtividade. O programa tem um investimento total de R$ 30 milhões.