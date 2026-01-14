Projeto promove eficiência energética para famílias em Esteio

O município de Esteio recebe, desde a segunda-feira (12), as ações do Projeto de Grande Relevância Residencial , iniciativa autorizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) que promove eficiência energética, mais segurança nas residências e melhoria da qualidade de vida de famílias em situação de vulnerabilidade social. As atividades tiveram início no bairro Novo Esteio, localidade definida em conjunto com o Poder Público municipal, e integram o Programa de Eficiência Energética (PEE).

A ação é realizada em cooperação com as distribuidoras de energia e tem execução técnica e operacional da 5EC Engenharia, em parceria com as empresas Lojas Colombo e Instalwatt Engenharia, prevendo um investimento de R$ 22 milhões no Estado .

No Rio Grande do Sul, 11.921 famílias já foram beneficiadas por ações semelhantes da CPFL RGE. Nesta primeira etapa, as ações ocorrem nos municípios de Canoas e Esteio , com expansão prevista para Novo Hamburgo, São Leopoldo, Rio Pardo, Encantado e Estrela a partir de janeiro de 2026.

A iniciativa prevê ações como troca de lâmpadas por LED, substituição de geladeiras, instalação de trocadores de calor (chuveiros inteligentes) e adequações nos padrões de entrada de energia. As ações são gratuitas para as famílias atendidas e têm como objetivo principal reduzir o consumo de energia elétrica, aumentar a segurança das instalações elétricas e contribuir para a diminuição dos custos na conta de luz.

O Projeto Grande Relevância Residencial, executado pela 5EC Engenharia no âmbito do Programa de Eficiência Energética (PEE), é regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e foi classificado como Projeto de Grande Relevância em razão de seu impacto socioambiental e de seu caráter emergencial, após o estado de calamidade pública enfrentado pelo Rio Grande do Sul em 2024.