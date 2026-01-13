Secretaria da Cultura de Caxias do Sul abre inscrições para artistas participarem do Mercado da Arte em 2026

A Secretaria da Cultura de Caxias do Sul, por meio da Unidade de Artes Visuais, abriu o processo seletivo para mais uma edição do Mercado de Arte, que acontecerá no início de 2026, dias 8 de fevereiro e 8 de março, das 15h30 às 19h30, no Ordovás.

O evento Mercado de Arte tem como principal objetivo valorizar os artistas visuais da cidade e da região, estimular a produção artística e despertar na população o hábito do consumo da arte local. A iniciativa é voltada à exposição e comercialização de obras que envolvem diversas linguagens, como fotografias, serigrafias, gravuras, dentre outros.

Para participar, os artistas devem ler o regulamento disponível no site da Unidade de Artes Visuais e realizar a inscrição exclusivamente pelo endereço eletrônico (artesvisuais.caxias.rs.gov.br), mediante apresentação de material expositivo. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até 22 de janeiro.