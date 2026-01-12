Atividades de aventura no Parque da Guarita, em Torres exigem aval da prefeitura

A prefeitura de Torres emitiu um comunicado em que reitera que a prática de rapel e escalada no Parque da Guarita somente é permitida mediante autorização da Secretaria Municipal de Turismo. A exigência está sinalizada em diversos pontos do parque, como nos acessos, estacionamento e ciclovia.

Durante muitos anos, essas atividades estiveram proibidas no local. No entanto, a partir de um trabalho conjunto entre a prefeitura, por meio das secretarias de Turismo e de Meio Ambiente e Urbanismo, o Corpo de Bombeiros e representantes dos praticantes de rapel e escalada, foi criado um regramento específico que permite a realização das atividades.

A prática é permitida apenas em locais específicos do parque. Na Torre Sul, as atividades podem ocorrer nas faces sul/sudeste (lado do mar) e leste/nordeste do morro. Já na Torre do Meio (Morro das Furnas), a liberação ocorre somente na face leste, voltada para o mar. Na Torre da Guarita (Guaritinha), o acesso é totalmente proibido, inclusive para subida. Os interessados devem protocolar um pedido de forma digital no site da prefeitura.