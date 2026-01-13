Santa Cruz do Sul inicia projeto de aulas de hidroginástica para público 60+

Com 200 participantes inscritos, a Secretaria de Esportes e Lazer, em parceria com o Esporte Clube União Corinthians, iniciou nesta segunda-feira (12)as duas primeiras turmas de hidroginástica para o público acima dos 60 anos em Santa Cruz do Sul. O projeto, denominado Hidroginástica 60+, se estenderá até março, com períodos de aula nas segundas e quartas-feiras. Conforme o titular da pasta, Daiton Mergen, a procura foi grande pela atividade e há uma lista de espera de 100 pessoas. “Já dobramos o número de vagas com relação à edição do ano passado, mas nosso objetivo é ampliarmos ainda mais no próximo ano, pois já estamos encaminhando uma parceria com outro clube do município”, disse o secretário. Prestigiando a primeira aula, o vice-presidente Administrativo do Clube, Fauze Cruz da Rosa, fez uma saudação. “Agradeço a parceria com a prefeitura. Podem ter certeza que todos vocês serão sempre muito bem-vindos e aproveitem este espaço. Se tiverem alguma dificuldade, nossas equipes estão à disposição para ajudar no que for necessário”, declarou Fauze.