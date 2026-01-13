Duas empresas são aprovadas para se instalar no parque tecnológico de Canoas

Mais duas empresas, a Restart Brasil e Tecnoflex, foram aprovadas pelo Comitê Gestor do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Canoas (Fumdecan) para se instalar no Parque Canoas de Inovação (PCI). Juntas, elas representam um investimento total de R$ 23,3 milhões e a geração estimada de 250 empregos diretos.



A Restart Brasil atua no desenvolvimento e fornecimento de ferramentas e equipamentos que estabelecem novos padrões de segurança e ergonomia, especialmente voltados ao trabalho de eletricistas e à manutenção de redes aéreas de energia. A empresa combina precisão, inovação e tecnologia para reduzir riscos de acidentes, aumentar a eficiência operacional e oferecer soluções personalizadas tanto para profissionais quanto para concessionárias de energia.



Já a Tecnoflex, fundada em 2009, é especializada em manufatura eletroeletrônica. Atualmente instalada no Distrito Industrial de Cachoeirinha, a empresa conta com uma unidade fabril de 1.000 m² e atende diversos segmentos do mercado eletrônico.



Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Patrícia Augsten, o município trabalha para ampliar ainda mais o parque. “Estamos fazendo uma força-tarefa para viabilizar mais 22 hectares do PCI, com o objetivo de atrair novas empresas. Em apenas um ano, conseguimos dobrar a quantidade de empresas instaladas no parque: de três, passaremos para seis.”



Após a aprovação pelo Comitê Gestor do Fumdecan, o próximo passo é a apreciação e votação do projeto na Câmara de Vereadores. Com isso, Canoas avança na consolidação do Parque Canoas de Inovação como um espaço estratégico para gerar empregos, estimular a inovação e impulsionar o desenvolvimento econômico do município.